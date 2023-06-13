Защитник «Зенита» Роберт Ренан получил вызов в сборную Бразилии

Защитник «Зенита» Роберт Ренан вызван в национальную команду Бразилии для участия в товарищеских матчах, сообщает Ge.globo.

Сообщается, Ренан заменит Нино, который выбыл из-за травмы приводящей мышцы правого бедра. Ренан присоединится к команде в среду. Это уже второй вызов для Ренана в сборную Бразилии.

Ранее игрока вызвали для участия в товарищеском матче с национальной командой Марокко (1:2).

Сборная Бразилии в июне проведёт два товарищеских матча. 17 июня сборная Бразилии встретится с национальной командой Гвинеи, а 20 июня сыграет с Сенегалом.

Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года. В прошлом сезоне он принял участие в 10 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.