Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Президент «ПСЖ» может уволить Кампоса после ситуации с Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи может уволить спортивного директора клуба Луиса Кампоса после письма нападающего Килиана Мбаппе, который сообщил, что не планирует продлевать контрактное соглашение с клубом, сообщает Get French Football News.

По данным источника, руководство разгневано ситуацией вокруг Мбаппе и это может отразиться на дальнейшей судьбе Кампоса в команде.

Аль-Хелаифи находится в ярости и в ближайшее время может убрать Кампоса с занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что «Реал» может предпринять попытку осуществить переход Мбаппе в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Мбаппе провёл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.

Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами