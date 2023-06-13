Президент «ПСЖ» может уволить Кампоса после ситуации с Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи может уволить спортивного директора клуба Луиса Кампоса после письма нападающего Килиана Мбаппе, который сообщил, что не планирует продлевать контрактное соглашение с клубом, сообщает Get French Football News.
По данным источника, руководство разгневано ситуацией вокруг Мбаппе и это может отразиться на дальнейшей судьбе Кампоса в команде.
Аль-Хелаифи находится в ярости и в ближайшее время может убрать Кампоса с занимаемой должности.
Ранее сообщалось, что «Реал» может предпринять попытку осуществить переход Мбаппе в летнее трансферное окно.
В прошлом сезоне Мбаппе провёл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами
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