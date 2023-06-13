«Ливерпуль» готов заплатить «Реалу» до € 100 млн за трансфер Вальверде
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде может продолжить карьеру в «Ливерпуле».
Как сообщает El Nacional, ранее английский клуб уже предлагал за 24-летнего уругвайца сумму в € 60 млн, но «Реал» потребовал за игрока € 100 млн. Теперь «Ливерпуль» готов увеличить предложение до € 80 млн плюс € 20 млн в качестве бонусов.
В сезоне-2022/2023 на счету Вальверде 56 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и семью результативными передачами.
Напомним, на прошлой неделе «Ливерпуль» объявил о переходе игрока «Брайтона» и действующего чемпиона мира в лице Алексиса Мак Аллистера. За 24-летнего полузащитника мерсисайдцы заплатят € 35 млн. Прошлый сезон красные завершили на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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