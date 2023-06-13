«Ты бы забивал 100 голов в неделю». Анри дал футбольный совет Холанду

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри дал совет нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду после победы в финале Лиги чемпионов.
«Ты не делаешь ничего хуже, чем кто-либо другой, но когда ты идёшь спиной к воротам, и больше бы уходил вправо, ты бы забивал 100 голов в неделю», — приводит слова Анри Marca.
Напомним, Холанд в составе «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в решающем матче турнира «Интер».
Норвежский форвард выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. В прошлом сезоне Холанд принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 52 гола и 9 результативных передач.
Холанд танцует в клубе с болельщиками «Боруссии»
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