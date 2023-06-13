Французский журналист – о ситуации с Мбаппе: это своего рода объявление войны

французский футбольный эксперт Даниэль Риоло высказался по поводу ситуации вокруг нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мы наблюдаем за большой сагой. «ПСЖ» не ожидал получить это письмо сегодня. Это своего рода небольшое объявление войны. Они в ужасе от клуба. Мбаппе объявляет об этом сейчас потому, что больше не верит в обещания. Он больше не верит в проект. Это меняет всё для ПСЖ. Даже в поисках тренера, с которым ведутся переговоры. Если я был бы генеральным директором «ПСЖ», я бы принял чёткое решение и продал бы Мбаппе летом. Вы не можете оставить игрока, который объявляет, что он проводит свой последний год», — приводит слова Риоло Get French Football News.

Ранее сообщалось, что форвард отправил официальное письмо в клуб, где сообщил, что ни при каких обстоятельствах не будет продлевать контракт с парижанами до 2025 года.

Мбаппе утешил болельщицу, которой разбил нос