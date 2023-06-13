Суд отклонил новую апелляцию Дани Алвеса

Суд Барселоны отклонил апелляцию бывшего бразильского футболиста Дани Алвеса, сообщает Marca.

По данным источника, суд во второй раз отклонил апелляцию игрока. Ранее адвокаты игрока утверждали, что, если Алвес покинет тюрьму, он не сбежит, потому что он планирует жить со своими детьми в Барселоне.

Напомним, в мае судья по делу Дани Алвеса отклонил ходатайство об освобождении бывшего футболиста под залог.

Напомним, футболист с января этого года находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Ранее Алвес представил четыре разные версии случившегося, в последний раз подтвердив, что у него был половой акт с жертвой.

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