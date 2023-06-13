Зделар — о борьбе в РПЛ: ЦСКА может добиться очень многого, у нас отличная команда

Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар поделился ожиданиями от следующего сезона. Футболист считает, что московский клуб способен навязать борьбу за чемпионство в РПЛ.

«Верю, что ЦСКА может добиться очень многого. У нас отличная команда. Прошедший сезон выдался непростым, но мы впервые выступали в таком составе.

Это был мой первый сезон в команде, пришло ещё много новичков прошлым летом. У нашего главного тренера первый год во главе ЦСКА. Нам нужно было время, чтобы найти взаимопонимание, понять требования тренера и выполнить их на поле.

Но весной после паузы в сезоне мы набрали ход и показали, на что способны. Поднялись в чемпионате с пятого места на второе — считаю для первого сезона серебряные медали успехом. И очень было приятно добавить к этому победу в Кубке. Уверен, что ЦСКА в этом составе ещё способен прибавить», — приводит слова Зделара «Известия».

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