Аллегри отказался от первого предложения «Аль-Хиляля»

Саудовский «Аль-Хилаль» ведёт переговоры с главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В Монте-Карло, где тренер «Ювентуса» проводит свой отпуск, состоялась встреча между самим Аллегри и представителями «Аль-Хилаля». По информации источника, итальянец отклонил предложение с зарплатой в размере 20 миллионов евро в год, но саудовцы уже готовят улучшенный вариант с 10-миллионным подписным бонусом.

Ранее стало известно, что «Ювентус» планирует продолжить сотрудничество с Аллегри. В чемпионате Италии команда заняла седьмое место, набрав 62 очка. Туринцы сыграют в Лиге конференций – 2023/2024. По ходу чемпионата с «Ювентуса» сняли десять очков. Команда вылетела из Лиги чемпионов на групповом этапе, а затем дошла до полуфинала Лиги Европы. В Кубке Италии «Ювентус» также выбыл на стадии полуфинала.

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