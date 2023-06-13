Фабрегас: будущее «Сити» зависит от того, как долго Гвардиола будет у руля клуба

Полузащитник «Комо» и футбольный эксперт Сеск Фабрегас прокомментировал победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Будущее клуба, я думаю, будет зависеть от двух вещей: насколько голодны эти игроки после того, как выиграли всё, и как долго Пеп собирается оставаться, ведь я видел его очень уставшим.

Очевидно, что он не уйдёт в следующем сезоне, потому что снова захочет всё выиграть, но будущее клуба будет зависеть от того, как долго Гвардиола будет здесь», — приводит слова Фабрегаса Mundo Deportivo.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоялся 10 июня. Матч прошёл в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят» и закончился победой «Манчестер Сити» над «Интером» со счётом 1:0.

Гвардиола работает тренером с сезона-2008/2009. За свою карьеру в качестве наставника испанец выиграл 51 трофей.

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