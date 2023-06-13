Гунько — о Каррере: когда игроки «Спартака» почуяли золото, им уже и тренер не нужен был

Российский тренер Дмитрий Гунько порассуждал о составляющих успеха «Спартака» в золотом сезоне-2016/2017.
«Карреру не брали изначально как главного тренера — приглашали помощником по работе с обороной. На тот момент команда и штаб были полностью сформированы и укомплектованы. Главным Карреру назначили спонтанно.
Моё мнение: истина где-то посередине. Нельзя сказать, что Каррера собрал команду. Тренировал её не Каррера, а Аленичев. Но зажёг эмоциями Каррера. Может быть, он привнёс то, чего не хватало с Аленичевым. И всё это вместе дало плоды. Но я бы сказал ещё о футболистах. Когда они почувствовали близость чемпионства, им уже никакой тренер не нужен был. Им просто не надо было мешать. А вырванные в концовках матчи — как тот самый с сумасшедшим голом Глушакова — придают футболистам неимоверные силы», — сказал Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 13 июня 2023
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