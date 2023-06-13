Тренер «Урарту» Гунько: между россиянами и украинцами у нас никаких проблем нет

Российский тренер «Урарту» Дмитрий Гунько рассказал о взаимоотношениях российских и украинских легионеров в клубе.
«Абсолютно никаких проблем нет. Я на протяжении всей работы в «Урарту» не почувствовал ни одного момента, чтобы был какой-то посыл к недомолвкам или, тем более, инцидентам. Даже намёка не было», — сказал Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, Дмитрий Гунько 27 июня 2022 года возглавил «Урарту». В должности главного тренера команды в марте 2023 года он получил паспорт Армении. 13 мая 2023 года специалист выиграл с «Урарту» Кубок Армении, в финале был обыгран «Ширак» (2:1). 2 июня 2023 года, за тур до конца первенства, Гунько стал вместе с клубом чемпионом Армении, опередив ближайшего преследователя на три очка.
- 13 июня 2023
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