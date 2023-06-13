В честь Берлускони могут назвать стадион «Монцы». Он был президентом клуба

Городской совет Монцы предложил назвать стадион одноимённого клуба в честь Сильвио Берлускони.
«Имя Сильвио Берлускони навсегда останется в памяти нашего города, потому что под его руководством «Монца» вышла в Серию А и за шесть туров до финиша обеспечила себе сохранение места в лиге», – говорится в официальном пресс-релизе.
Напомним, 12 июня стало известно, что Берлускони скончался на 87‑м году жизни в одной из клиник Милана. Сильвио Берлускони с 1986 по 2016 год владел «Миланом», в 2016‑м он продал контрольный пакет акций футбольного клуба китайским инвесторам.
В 2018-м Сильвио стал владельцем «Монцы». Под его руководством клуб вышел в Серию А, где в сезоне-2022/2023 занял 11-е место, набрав 52 очка.
Теодосич, Хэкетт и Шенгелия подрались с болельщиками «Милана»
- 13 июня 2023
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