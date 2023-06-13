«Денвер» — чемпион НБА, Мбаппе выставлен на трансфер. Главное к утру

«Денвер Наггетс» стал чемпионом НБА, «ПСЖ» выставил на трансфер французского нападающего Киллиана Мбаппе, сборная Украины сыграла вничью со сборной Германии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Журналист: «ПСЖ» выставил Мбаппе на продажу.
2. «Денвер Наггетс» — чемпион НБА сезона-2022/2023.
3. Сборная Украины упустила победу в игре с Германией, ведя в счёте 3:1 по ходу матча.
4. Валерий Газзаев: Акинфеев — лучший игрок российского футбола за всё время.
5. Трансферная стоимость Криштиану Роналду упала до € 15 млн по версии Transfermarkt.
6. «Монреаль»-1977, «Барселона»-2009 — в топе лучших команд в истории по версии The Athletic.
7. Источник: «ПСЖ» намерен продать Мбаппе, но переход игрока в «Реал» исключён.
8. Стало известно, сколько денег принёс Турции финал Лиги чемпионов в Стамбуле.
9. В Стамбуле убили болельщика ЦСКА — мужчина оказал сопротивление грабителям.
10. Тренер «Зенита» Виллиам: после ухода Дзюбы раздевалка стала более спокойная и сильная.
- 13 июня 2023
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