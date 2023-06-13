Стало известно, почему «ПСЖ» был в шоке от решения Мбаппе не продлевать контракт

Стала известна причина, по которой решение нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе не активировать опцию продления контракта с клубом ещё на сезон стало неожиданным для руководства команды. Об этом в своём «твиттере» сообщает авторитетный журналист Лоик Танзи.
По информации источника, «ПСЖ» и Мбаппе в последние несколько недель вели переговоры о новом долгосрочном контракте, условия которого даже выходили за рамки клуба, предполагая различные совместные инвестиции. Именно поэтому решение форварда не активировать опцию продления повергло руководство клуба в шок.
После отказа от активации опции продления контракта соглашение Мбаппе с «ПСЖ» истечёт в 2024 году. Нападающий может стать свободным агентом, если не подпишет новый контракт с парижанами.
Вембаньяма встретился с Мбаппе
- 13 июня 2023
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