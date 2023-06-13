«ПСЖ» уже связался с «Реалом» для обсуждения продажи Мбаппе этим летом

Французский «ПСЖ» начал переговоры с мадридским «Реалом» о продаже нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает «твиттер» PSG Community.
По информации источника, катарское руководство «ПСЖ» знало о решении Мбаппе не продлевать контракт с клубом ещё на прошлой неделе. Из-за этого парижский клуб не может определиться с кандидатурой нового главного тренера на смену Кристофу Галтье.
В руководстве «ПСЖ» не хотят терять Мбаппе бесплатно и поэтому уже связались с президентом «Реала» Флорентино Пересом, чтобы продать форварда уже этим летом. Мадридский клуб готов потратиться на трансфер французской звезды. «ПСЖ» не планирует отпускать Мбаппе дешевле чем за € 200 млн.
В прошедшем сезоне 24-летний Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в истории клуба.
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами
- 13 июня 2023
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