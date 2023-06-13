Гунько: я первым в истории «Урарту» завоевал в один год Кубок Армении и чемпионство

Российский тренер «Урарту» Дмитрий Гунько рассказал, как отметили золотой дубль в Армении. Напомним, Гунько во главе «Урарту» завоевал за один сезон Кубок Армении и выиграл чемпионат страны. Он отметил, что получил за это памятный подарок и премиальные.

«Мне вручили памятную тарелку — я первым в истории клуба завоевал в один год Кубок и чемпионство. В клубе все довольны решением задачи. Премиальные были обозначены ещё перед началом чемпионата и выплачены в полном объёме. Естественно, банкет был очень хороший. Посидели по-семейному — с жёнами, детьми. Президент попросил душевно погулять, и мы выполнили его пожелание (смеётся)», — сказал Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.