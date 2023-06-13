Дмитрий Гунько: Карпин спрашивал, готов ли я поехать в Армавир или «Мальорку»

Российский тренер «Урарту» Дмитрий Гунько рассказал об отношениях с Валерием Карпиным после отставки последнего из «Спартака» в марте 2014 года.

«На наши взаимоотношения моё назначение в «Спартак» абсолютно не повлияло. Мы и после этого не раз встречались. Он даже спрашивал, готов ли я поехать с ним в Армавир или «Мальорку», сейчас не помню точно», — сказал Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Дмитрий Гунько 27 июня 2022 года возглавил «Урарту». В должности главного тренера команды в марте 2023 года он получил паспорт Армении. 13 мая 2023 года специалист выиграл с «Урарту» Кубок Армении, в финале был обыгран «Ширак» (2:1). 2 июня 2023 года, за тур до конца первенства, Гунько стал вместе с клубом чемпионом Армении, опередив ближайшего преследователя на три очка.