Защитник «Зенита» Ренан отреагировал на вызов в сборную Бразилии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан отреагировал на свой вызов в сборную Бразилии на ряд товарищеских матчей в июне.
«Спасибо тебе, Господи, за ещё один вызов!» — написал Ренан на своей странице в социальных сетях.
19-летний Ренан был вызван в национальную команду Бразилии после того, как защитник Нино получил травму, которая помешает ему сыграть в матчах с Гвинеей и Сенегалом 17 и 20 июня соответственно.
Ренан уже вызывался в основную сборную Бразилии в марте этого года, однако не провёл на поле ни минуты, просидев в запасе в матче с Марокко (1:2). Весной 2023 года защитник «Зенита» играл за «селесао» на молодёжном чемпионате мира в Аргентине.
Отметим, что в расположении сборной Бразилии теперь два игрока «Зенита»: Ренан и нападающий Малком.
- 13 июня 2023
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