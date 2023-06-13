Защитник «Зенита» Ренан отреагировал на вызов в сборную Бразилии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан отреагировал на свой вызов в сборную Бразилии на ряд товарищеских матчей в июне.

«Спасибо тебе, Господи, за ещё один вызов!» — написал Ренан на своей странице в социальных сетях.

19-летний Ренан был вызван в национальную команду Бразилии после того, как защитник Нино получил травму, которая помешает ему сыграть в матчах с Гвинеей и Сенегалом 17 и 20 июня соответственно.

Ренан уже вызывался в основную сборную Бразилии в марте этого года, однако не провёл на поле ни минуты, просидев в запасе в матче с Марокко (1:2). Весной 2023 года защитник «Зенита» играл за «селесао» на молодёжном чемпионате мира в Аргентине.

Отметим, что в расположении сборной Бразилии теперь два игрока «Зенита»: Ренан и нападающий Малком.