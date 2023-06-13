Видео: Малком забил ударом через себя с передачи Винисиуса на тренировке сборной Бразилии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком отметился красивым забитым мячом на тренировке сборной Бразилии.
Во время отработки быстрой атаки Малком открылся в штрафной площади, где получил навесную передачу от нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Форвард «Зенита» принял мяч на грудь, быстро обработал его и забил гол ударом через себя.
Напомним, 26-летний Малком вызван в основную сборную Бразилии впервые с 2018 года. За свою карьеру нападающий, получивший в прошлом году российский паспорт, не сыграл ещё ни одного матча за «селесао». Малком защищал цвета сборной Бразилии на Олимпийских играх в 2021 году, где пентакампеоны выиграли золотые медали.
Отметим, что в состав сборной Бразилии на матчи с Гвинеей (17 июня) и Сенегалом (20 июня) вызван ещё один игрок «Зенита» — защитник Роберт Ренан.
- 13 июня 2023
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