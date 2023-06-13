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Источник: «Манчестер Юнайтед» будет продан банкиру из Катара, стороны уже договорились

Источник: «Манчестер Юнайтед» будет продан банкиру из Катара, стороны уже договорились
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«Манчестер Юнайтед» будет продан банкиру из Катара — семья Глэйзеров приняла решение продать клуб катарскому шейху Джассиму бин Хамаду Аль Тани, информирует Mirror со ссылкой на катарские СМИ.

Согласно сведениям источника, заявка катарского инвестора на покупку «Манчестер Юнайтед» перебила предложение от Джима Рэтклиффа. Таким образом, именно Джассим бин Хамад Аль Тани станет новым владельцем «красных дьяволов». О сделке должно быть объявлено в ближайшее время.

В сезоне-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» набрали 75 очков. Они сыграли 38 матчей за сезон, одержали 23 победы, потерпели девять поражений и шесть раз сыграли вничью.

«Манчестер Юнайтед» обеспечил себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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