Журналист Ортега: Мбаппе просто смеялся над «Реалом». Я бы не простил такого предательства

Испанский журналист Алберт Ортега выступил против возможного перехода нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Мбаппе мог подписать контракт с «Реалом» в тот момент, когда клуб, который был «его мечтой», выиграл Лигу чемпионов. Весь «Бернабеу» был бы у его ног и аплодировал ему, Бензема встретил бы его с распростёртыми объятиями, это бы сделал и Флорентино. Но он просто смеялся над всеми. Я бы не простил такого предательства.

Тот факт, что Мбаппе не перешёл в «Реал», помог Винисиусу Жуниору. У клуба уже есть суперзвезда, способная голами, передачами, дриблингом и скоростью уничтожать соперника», — написал Ортега в своём «твиттере».

Мбаппе мог перейти в «Реал» в сезоне-2021/2022, однако принял решение остаться в «ПСЖ».

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