Мостовой: в Португалии иногда можно было перепутать девушку с мужчиной. Там не поймёшь

Бывший полузащитник лиссабонской «Бенфики» Александр Мостовой поделился воспоминаниями о португальских девушках, рассказав, что их не всегда было можно отличить от местных мужчин. Также экс-футболист отметил, что в России девушки самые красивые в мире.
«В Португалии непросто было найти девушку – там по тем временам иногда можешь и на мужчину заглядеться. По поводу красоты с девушками беда бедой была. Кошмар. Ну где-то мы умудрялись находить, получалось у нас.
Отличаются ли португалки от француженок? Конечно, там вообще сравнивать нечего. Какие португальские!? Иногда можно было перепутать девушку с мужчиной. Там не поймёшь. Во Франции намного красивее! Но я всегда говорил, что в России всё равно самые красивые. У нас на эту тему в Испании особенно очень много было споров. Нас аргентинцы всегда задевали, говорили, что у них самые красивые, и фотографии показывали, а я говорю: «Вы в Москву приедете и увидите, что это такое. У вас одна, может быть, на сто, а у нас девяносто из ста», — приводит слова Мостового «РИА Новости Спорт».
- 13 июня 2023
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