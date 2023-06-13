«Везение было на стороне ЦСКА». Черников — о поражении «Краснодара» в Суперфинале Кубка
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников заявил, что в суперфинальном матче Фонбет Кубка России с московским ЦСКА (1:1, 5:6 пен.) везение было на стороне армейской команды.
«Плохие эмоции после матча. Конечно, настраивались победить в Суперфинале. Но получилось так, что победил ЦСКА.
В чём причина поражения? Пенальти в начале матча? По поводу пенальти ничего не могу сказать: я не смотрел повтор и не видел сам момент, так как разминался в этот момент. Игра была равная. Везение было на стороне ЦСКА», — сказал Черников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Краснодар» мог бы завоевать первый трофей в истории клуба, если бы обыграл ЦСКА в финале Кубка России. Черников — воспитанник краснодарцев.
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