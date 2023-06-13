«Иногда противостояние выходит за рамки норм». Гунько — о конфликте с тренером «Пюника»

Российский тренер «Урарту» Дмитрий Гунько рассказал о конфликте с тренером «Пюника» Егише Меликяном. После чемпионского матча с этой командой Гунько изобразил полёт над полем, расставив руки в виде крыльев.
«Эмоции копились на протяжении двух лет. У нас такое хорошее спортивное противостояние с тренерами в чемпионате Армении. Но иногда оно выходит за рамки каких-то норм. Зимой коллега из «Пюника» позволил себе высказывание, которое здесь очень резонировало. Сказал, что отрезал крылья Гунько один раз и отрежет во второй. Меня эти слова особо не задели, но, естественно, я их запомнил. Всё это и вылилось в такой жест полёта над полем после чемпионства. Для меня вообще такие выплески несвойственны. Когда потом смотрел по видео, сам себе удивлялся. Плохо помню, как это произошло, — настолько эмоции захлестнули», — сказал Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 13 июня 2023
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