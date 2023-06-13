Карпин — о гегемонии «Зенита»: когда вам невыгодно смотреть на Европу, вы не смотрите
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об уровне российского футбола, заявив, что нельзя говорить, что он деградирует из-за гегемонии в чемпионате санкт-петербургского «Зенита». Специалист привёл в пример мюнхенскую «Баварию», которая в прошедшем сезоне стала чемпионом Германии в 11-й раз подряд.
«Деградирует ли российский футбол из-за гегемонии одной команды? Когда вам выгодно смотреть в сторону Европы, вы смотрите. А когда невыгодно — нет. Сколько раз подряд чемпионом Германии была «Бавария»?» — приводит слова Карпина Sport24.
«Зенит» в прошедшем сезоне РПЛ стал чемпионом России в пятый раз подряд. Санкт-петербургскую команду возглавляет Сергей Семак. «Ростов» Карпина занял в турнирной таблице четвёртое место.
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