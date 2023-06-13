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Маричал останется в «Динамо» на следующий сезон

Маричал останется в «Динамо» на следующий сезон
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Футбольный агент Себастьян Таборда, представляющий интересы защитника «Динамо» Николаса Маричала, заявил, что в летнее трансферное окно его клиент не намерен уезжать из России. По словам агента, Маричал счастлив в московском клубе.

«Маричаль точно останется в «Динамо» на следующий сезон. Он не хочет никуда уходить. Николас счастлив в клубе», — приводит слова Себастьяна Таборда интернет-портал Sport24.

Напомним, Николас Маричал перебрался в Россию летом 2022 года из уругвайского «Насьоналя». В минувшем сезоне он провёл за бело-голубых 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего уругвайского защитника в € 3 млн.

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