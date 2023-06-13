Зайнутдинов: пенальти — лотерея. Но когда у тебя есть Акинфеев, то не совсем лотерея
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Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов высказался о серии пенальти в суперфинальном матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 5:6 пен.), заявив, что фактор везения, когда в воротах одной из команд играет голкипер Игорь Акинфеев, практически нивелируется.
«Пенальти — это лотерея, но когда у тебя есть Акинфеев, то всё-таки не совсем лотерея. Уверенность сидела внутри во время серии пенальти. На скамейке все почувствовали, что Олусегун не забьёт», — сказал Зайнутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Акинфеев отразил два 11-метровых удара в серии пенальти, что помогло ЦСКА одержать победу. Сам капитан армейцев выиграл Кубок России уже в седьмой раз в своей карьере.
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