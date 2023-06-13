Источник: «Рубин» не будет продлевать контракт с Эльмиром Набиуллиным

Казанский «Рубин» принял решение не продолжать трудовые отношения с защитником команды Эльмиром Набиуллиным. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации источника, несмотря на то что после ухода из команды Ильи Самошникова на позиции левого защитника возник кадровый дефицит, клуб из Казани планирует заполнять его другими игроками, а не Набиуллиным, который не впечатлил тренерский штаб на занятиях.

28-летний Набиуллин — воспитанник «Рубина». За свою карьеру он также успел поиграть за «Зенит», «Сочи», «Химки» и «Пари Нижний Новгород». В родной клуб защитник вернулся в феврале 2023 года, подписав контракт до конца сезона-2022/2023.

После возвращения в «Рубин» Набиуллин сыграл лишь три матча, не отметившись результативными действиями.