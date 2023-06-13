Тренер чемпионов Армении: на наши деньги ни один игрок из РПЛ не придёт

Российский тренер «Урарту» Дмитрий Гунько объяснил, почему его клуб не привлекает игроков из РПЛ.

«Думаю, здесь четыре клуба соизмеримы по бюджету. Я не знаю точно, какие сейчас зарплаты в России, но, думаю, до РПЛ мы точно не дотягиваем. Футболиста из Российской Премьер-Лиги на наши деньги пригласить нереально. Ни один не согласится. У «Урарту» бюджет на уровне среднего клуба Первой лиги.

Мелихов? Во-первых, в «Ахмате» он не получал игровой практики. А во-вторых, Мелихов пошёл на значительное уменьшение оклада ради того, чтобы играть и развиваться. Всё-таки для вратаря он ещё достаточно молод. Если со 100 тысяч рублей уйти на 90 — это незначительное понижение, а на 30 или 40 — серьёзное. Зато Саша развивается и, надеюсь, не пожалел о своём выборе», — сказал Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.