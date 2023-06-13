«Костю бомбануло на ровном месте». Карпин — о конфликте «Ростова» с Геничем

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о конфликте пресс-службы клуба с комментатором Константином Геничем, отметив излишнюю эмоциональность тележурналиста.

«Мне, мягко говоря, было не до этого, но что-то до меня всё равно доносилось. И это не конфликт. Можете назвать это как угодно — приколом, подколом — но не конфликтом. Просто кто-то реагирует нормально на такие вещи, а кто-то эмоционально.

Чем было продиктовано такое поведение Кости? Это эмоции. Костя — слишком эмоциональный человек. Но потом всегда извиняется. У Кости комментарии игр тоже эмоциональные, поэтому он и лучший комментатор. Его бомбануло на ровном месте, хотя вся ситуация выеденного яйца не стоит», — приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, пресс-служба «Ростова» обвинила Генича в пристрастиях к московскому «Спартаку», после чего комментатор и клуб начали обмениваться колкостями в адрес друг друга в социальных сетях. Генич пожелал «Ростову» проиграть пять матчей в РПЛ, из которых в итоге ростовчане проиграли четыре.