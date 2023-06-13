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Заболотный: «Зенит» — очень грамотный клуб, у них классная команда и финансирование

Заболотный: «Зенит» — очень грамотный клуб, у них классная команда и финансирование
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Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный высказался об уровне санкт-петербургского «Зенита», отметив, что сине-бело-голубые обладают составом высокого уровня и хорошим финансированием. Также форвард заявил о готовности конкурировать с петербуржцами за чемпионство в следующем сезоне.

«Реально ли побороться за чемпионство в новом сезоне? Невозможное возможно. Но «Зенит» очень хорош: у них классная команда, у них очень хорошее финансирование. Реально, это очень грамотный клуб. Думаю, что мы составим конкуренцию, а там уже как получится», — приводит слова Заболотного «Матч ТВ».

«Зенит» выиграл пять чемпионских титулов в РПЛ подряд. Сам 32-летний Заболотный играл за петербуржцев с 2018 по 2019 год.

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