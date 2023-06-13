Заболотный: «Зенит» — очень грамотный клуб, у них классная команда и финансирование
Поделиться
Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный высказался об уровне санкт-петербургского «Зенита», отметив, что сине-бело-голубые обладают составом высокого уровня и хорошим финансированием. Также форвард заявил о готовности конкурировать с петербуржцами за чемпионство в следующем сезоне.
«Реально ли побороться за чемпионство в новом сезоне? Невозможное возможно. Но «Зенит» очень хорош: у них классная команда, у них очень хорошее финансирование. Реально, это очень грамотный клуб. Думаю, что мы составим конкуренцию, а там уже как получится», — приводит слова Заболотного «Матч ТВ».
«Зенит» выиграл пять чемпионских титулов в РПЛ подряд. Сам 32-летний Заболотный играл за петербуржцев с 2018 по 2019 год.
Комментарии
- 13 июня 2023
-
14:01
-
13:55
-
13:54
-
13:48
-
13:38
-
13:30
-
13:13
-
13:08
-
13:05
-
13:00
-
12:43
-
12:40
-
12:39
-
12:36
-
12:31
-
12:20
-
12:19
-
12:15
-
12:09
-
12:00
-
11:50
-
11:47
-
11:40
-
11:37
-
11:28
-
11:25
-
11:21
-
11:20
-
11:14
-
11:01
-
11:00
-
10:54
-
10:49
-
10:44
-
10:40
Партнерский контент