Экс-тренер «Спартака»: футбол Романцева — это футбол не прошлого, а будущего

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько высказался о фирменном стиле футбола красно-белых, который формировался при наставнике Олеге Романцеве.
«Все говорят о футболе Романцева, но нужно понимать, чего он хотел и как строил тренировочный процесс. А сделать это могут только те люди, которые с ним работали. Подход Романцева на самом деле базировался на очень простых принципах. У него футбол был во власти игрока, и только его правильные решения создавали игру. Есть определённые алгоритмы. Например, я могу безошибочно сказать, что будет делать тот или иной футболист в командах Конте или Гасперини. У них эти действия доведены до автоматизма. Это их футбол. А у Романцева был футбол игроков и их интеллекта. И он подбирал исполнителей под это видение. Я не могу сказать, что это футбол прошлого. Наоборот, для меня это футбол будущего.
Романцев подбирал футболистов под свой стиль — это да. Одни уходили — он приглашал новых. Главное, что во главе угла стояла идея, и под неё комплектовалась команда. А сейчас совершенно другая ситуация в мировом футболе. Тренеры работают в среднем по одному году. Приходит новый, а игроки остались, которых набирал предшественник», — сказал Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 13 июня 2023
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