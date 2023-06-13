Мбаппе решил уйти из «ПСЖ» через два месяца после подписания контракта в прошлом году
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Стала известна дата, когда нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе подписал письмо о своём решении не активировать опцию продления контракта с парижанами ещё на один сезон. Об этом сообщает The Times.
По информации источника, Мбаппе подписал письмо с официальным уведомлением «ПСЖ» о решении не активировать опцию продления контракта ещё 15 июля 2022 года, менее чем через два месяца после того, как 21 мая того же года было объявлено о продлении соглашения.
Напомним, у Мбаппе заканчивался контракт с «ПСЖ» в сезоне 2021/2022. Однако форвард подписал новое соглашение с парижанами на два года с возможностью продления ещё на сезон.
Ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер.
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