Дмитрий Гунько: неправильно просто сидеть и рассказывать, что нас не ценят в России

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько высказал предположение, почему клубы Российской Премьер-Лиги часто отдают предпочтение малоизвестным иностранным тренерам, а не российским специалистам. По его мнению, стартовая площадка иностранцев перспективнее.

«Стартовая площадка иностранца точно перспективнее. Руководители чаще отдают им предпочтение. Но и нам, российским тренерам, надо больше учиться, перенимать опыт, не отторгать, а брать всё лучшее у иностранцев, развиваться. А просто сидеть и рассказывать, что нас не ценят в России, наверное, неправильно.

На данный момент у меня предложения только из Армении, а как будет дальше — кто знает?» — сказал Дмитрий Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.