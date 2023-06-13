Дмитрий Гунько: неправильно просто сидеть и рассказывать, что нас не ценят в России
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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько высказал предположение, почему клубы Российской Премьер-Лиги часто отдают предпочтение малоизвестным иностранным тренерам, а не российским специалистам. По его мнению, стартовая площадка иностранцев перспективнее.
«Стартовая площадка иностранца точно перспективнее. Руководители чаще отдают им предпочтение. Но и нам, российским тренерам, надо больше учиться, перенимать опыт, не отторгать, а брать всё лучшее у иностранцев, развиваться. А просто сидеть и рассказывать, что нас не ценят в России, наверное, неправильно.
На данный момент у меня предложения только из Армении, а как будет дальше — кто знает?» — сказал Дмитрий Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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