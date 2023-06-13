«Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в Килиане Мбаппе

Стали известны ещё два клуба, которые могут быть заинтересованы в потенциальном трансфере нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает The Times.
По информации источника, к кандидатуре Мбаппе проявляют интерес лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» присматриваются к французскому форварду, однако могут подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, если француз всё-таки перейдёт в мадридский «Реал».
Ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе отказался от опции продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025. Парижский клуб выставил нападающего на трансфер и начал переговоры о его продаже с «Реалом». Сам Мбаппе мог перейти в мадридский клуб ещё в прошлом году на правах свободного агента, однако продлил контракт с «ПСЖ».
Фанаты «ПСЖ» посвятили Мбаппе песню после победы над «Марселем»
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