«Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в Килиане Мбаппе

Стали известны ещё два клуба, которые могут быть заинтересованы в потенциальном трансфере нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, к кандидатуре Мбаппе проявляют интерес лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» присматриваются к французскому форварду, однако могут подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, если француз всё-таки перейдёт в мадридский «Реал».

Ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе отказался от опции продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025. Парижский клуб выставил нападающего на трансфер и начал переговоры о его продаже с «Реалом». Сам Мбаппе мог перейти в мадридский клуб ещё в прошлом году на правах свободного агента, однако продлил контракт с «ПСЖ».

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