Виллиан Роша: ЦСКА по силам стать чемпионом, «Зенит» мы уже один раз обыграли
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша считает, что армейцам по силам завоевать чемпионство Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024. Роша напомнил, что ЦСКА обыграл «Зенит» в минувшем сезоне.
«Будем работать, чтобы выиграть РПЛ в следующем сезоне. Не могу утверждать, что мы станем чемпионами, но сделаем всё для этого.
У «Зенита» отличная команда, но мы уже их один раз обыграли со счётом 1:0. ЦСКА в состоянии стать чемпионом России, нам это по силам сделать уже в следующем сезоне», — приводит слова Виллиана Роши «РБ Спорт».
Напомним, в сезоне-2022/2023 ЦСКА занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 58 очков за 30 матчей. На первом месте финишировал «Зенит», который набрал 70 очков. Замкнул тройку лидеров «Спартак».
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