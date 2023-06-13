Карпин: вступать с Федуном в полемику про футбол — смешно. Он обычный болельщик
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что не считает необходимым обсуждать футбольные темы с бывшим владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном, назвав того обычным болельщиком со своим мнением.
«Что я бы ответил Федуну на его слова про игроков «Ростова» в сборной России? Федуну по этому вопросу уже всё объяснили и показали без меня. Вступать с ним в полемику про футбол — смешно. Он обычный болельщик со своим мнением, не вижу смысла дискутировать с ним на футбольные темы», — приводит слова Карпина Sport24.
Федун был владельцем «Спартака» с 2004 по 2022 год. Карпин работал в московском клубе при нём главным тренером и спортивным директором. В «Спартаке» специалист не работает с 2014 года.
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