Марцел Личка: «Динамо»? Без согласия «Оренбурга» никуда уйти не могу

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о своём возможном переходе на работу в московское «Динамо», заявив, что не может покинуть свой клуб без соглашения с руководством команды.

«Сейчас у меня контракт с «Оренбургом». Об остальных вещах не думаю. Это всегда разговор клуба с другим клубом, потому что без согласия «Оренбурга» я никуда не могу уйти.

Сергей Новиков выступает в роли моего агента? Нет, он не является моим агентом», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что назначение Лички в «Динамо» уже полностью согласовано, а бело-голубые заплатят € 1 млн «Оренбургу» в качестве компенсации за чешского специалиста, у которого ещё год контракта с южноуральской командой.