Мбаппе разъяснил ситуацию с его контрактом с «ПСЖ»

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию со своим контрактом с парижским клубом.

«Руководство клуба было проинформировано о решении не активировать опцию продления контракта на сезон ещё 15 июля 2022 года. Письмо было лишь подтверждением того, что было уже устно обговорено ранее.

Больше этот вопрос в течение года не обсуждался, за исключением отправки письма 15 дней назад… Килиан Мбаппе не просил об уходе этим летом, в следующем сезоне он будет играть за «ПСЖ». Он лишь подтвердил клубу, что его дополнительный год не будет активирован», — приводит заявление представителей Мбаппе RMC Sport.

Ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» не ожидал заявления Мбаппе о желании не активировать опцию продления контракта до 2025 года.

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