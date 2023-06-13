Мбаппе разъяснил ситуацию с его контрактом с «ПСЖ»

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию со своим контрактом с парижским клубом.
«Руководство клуба было проинформировано о решении не активировать опцию продления контракта на сезон ещё 15 июля 2022 года. Письмо было лишь подтверждением того, что было уже устно обговорено ранее.
Больше этот вопрос в течение года не обсуждался, за исключением отправки письма 15 дней назад… Килиан Мбаппе не просил об уходе этим летом, в следующем сезоне он будет играть за «ПСЖ». Он лишь подтвердил клубу, что его дополнительный год не будет активирован», — приводит заявление представителей Мбаппе RMC Sport.
Ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» не ожидал заявления Мбаппе о желании не активировать опцию продления контракта до 2025 года.
Мбаппе утешил болельщицу, которой разбил нос
- 13 июня 2023
-
15:35
-
15:29
-
15:24
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:03
-
14:52
-
14:52
-
14:50
-
14:45
-
14:27
-
14:20
-
14:14
-
14:10
-
14:07
-
14:01
-
13:55
-
13:54
-
13:48
-
13:38
-
13:30
-
13:13
-
13:08
-
13:05
-
13:00
-
12:43
-
12:40
-
12:39
-
12:36
-
12:31
-
12:20
-
12:19
-
12:15
-
12:09