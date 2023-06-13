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Виталий Дьяков: Личка — один из лучших тренеров в РПЛ. Может пофеерить с «Динамо»

Виталий Дьяков: Личка — один из лучших тренеров в РПЛ. Может пофеерить с «Динамо»
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Бывший российский футболист Виталий Дьяков отреагировал на слухи о возможном назначении Марцела Лички на пост наставника московского «Динамо». Ранее информация об этом появилась в СМИ.

«Марцел Личка — один из лучших тренеров в РПЛ. «Оренбург» очень интересно играл под его руководством. Но «Динамо» выше уровнем по возможностям и подбору футболистов, поэтому будет больше ответственности и давления.

Про Йокановича уже никто и не вспомнит. Он ничем не запомнился: ни результатом, ни игрой, ни чувством юмора на пресс-конференциях. А за Личкой будет интересно понаблюдать в «Динамо», если всё сложится. Мне кажется, он может пофеерить в РПЛ», — сказал Виталий Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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