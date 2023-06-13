Гунько: говорю воспитанникам «Спартака»: «Выбирай Лигу чемпионов». Отшучиваются

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько, ныне возглавляющий армянский «Урарту», объяснил, почему его бывшие воспитанники из «Спартака» не хотят ехать в Армению.

«Я столько шуток на этот счёт отправил своим воспитанникам. Говорю: «Выбирай Лигу чемпионов». Они только отшучиваются. Тем более что далеко не все в России сидят на лавках. Многие играют: Обухов в «Оренбурге», Кротов — в Нижнем. Пуцко был в ФНЛ, сейчас будет в Премьер-Лиге. Ломовицкий — футболист высокого уровня. Руденко — в «Химках», не знаю, как дальше карьера будет развиваться. Все ребята востребованы, и дай бог им зарабатывать деньги своим семьям. Мы, к сожалению, не можем им предложить те зарплаты, которые есть в России. Там частных клубов мало, а здесь Джеван Крикорович [Челоянц] платит свои собственные деньги», — сказал Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.