Гендиректор «Зенита» высказался о 55-летии клубной академии

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался об академии сине-бело-голубых в день, когда исполняется 55 лет с момента её создания.
«Нашей академии исполнилось 55 лет, мы в этом году взяли вторую звезду. Жители и гости города смогут увидеть экспозицию, где представлен путь к победам. Здесь есть уникальные экспонаты. Аршавин, Кержаков, Малафеев, Быстров, Саленко и другие вышли из академии. Были и будут великие футболисты.
У нас есть инфраструктура: не только у нас, но и в других городах. Однако нужны ещё мальчишки, которые хотели бы стать футболистами, и тренеры, которые должны научить их. Не случайно у нас присутствует слово «философия». Футбол — это не только самая популярная, но и сложная игра. В этом году мы выиграли ЮФЛ до 17 лет, что было непросто. Наши ребята ездили в Бразилию и играли там. Это значит, что, когда есть страсть и желание, ты развиваешься не только как игрок, но и как человек, твоя карьера будет успешная. Конкуренция — залог успеха. Наш обмен развивается, мы ездим, играем. Приезжали иранцы, бразильцы, мы будем расширять географию. Была программа «Футбол для мира». Уверен, что эта программа продолжится, несмотря на политическую ситуацию», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 13 июня 2023
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