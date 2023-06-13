Мбаппе хочет перейти в «Реал» этим летом. «ПСЖ» не против его ухода

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет перейти в мадридский «Реал» уже этим летом. Об этом сообщает Le Parisien.
По информации источника, «Реал» готов подписать Мбаппе, а «ПСЖ» не выступает против возможного ухода нападающего, рассчитывая на получение солидной компенсации за футболиста. Сообщается, что для перехода Мбаппе в мадридский клуб этим летом созданы все условия.
Ранее стало известно, что Мбаппе не стал активировать опцию автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025, что позволит французскому нападающему стать свободным агентом в июне 2024 года.
В СМИ сообщили, что «ПСЖ» готов продать Мбаппе и выставил 24-летнего форварда на трансфер. Представители француза подтвердили, что тот не будет активировать опцию продления контракта.
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами
- 13 июня 2023
-
15:35
-
15:29
-
15:24
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:03
-
14:52
-
14:52
-
14:50
-
14:45
-
14:27
-
14:20
-
14:14
-
14:10
-
14:07
-
14:01
-
13:55
-
13:54
-
13:48
-
13:38
-
13:30
-
13:13
-
13:08
-
13:05
-
13:00
-
12:43
-
12:40
-
12:39
-
12:36
-
12:31
-
12:20
-
12:19
-
12:15
-
12:09