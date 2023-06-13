Игорь Колыванов: есть все шансы, что с «Динамо» Личка проявит себя с самой лучшей стороны

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов отреагировал на слухи о возможном назначении Марцела Лички на пост наставника московского «Динамо». Ранее «Чемпионат» сообщил, что назначение Лички в «Динамо» уже полностью согласовано, а бело-голубые заплатят € 1 млн «Оренбургу» в качестве компенсации за чешского специалиста, у которого ещё год контракта с южноуральской командой.

«Марцел Личка — хороший специалист. Он очень уверенно отработал свой контракт с «Оренбургом»: при нём команда играла в красивый футбол и добилась хороших результатов. Время покажет, сможет ли он вернуть «Динамо» на лидирующие позиции, но есть все шансы, что и с динамовцами Личка проявит себя с самой лучшей стороны», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.