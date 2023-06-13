«Даже в таком возрасте топ-футболист». Экс-тренер «Спартака» Гунько — о Дзюбе

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько вспомнил пересечения с Артёмом Дзюбой в молодёжной команде красно-белых, а также оценил возвращение форварда в РПЛ после игры в турецком клубе «Адана Демирспор».

«Как глубоко вы копнули, ха-ха. Действительно, несколько раз его к нам спускали. Понятно, что футболиста такого уровня тяжело было мотивировать. Он всегда выделялся. Но несколько игр он за нас провёл — может быть, три.

Так ярко проявить себя, как он в «Локо», — это дорогого стоит. Я всегда говорил: если у Дзюбы всё складывается хорошо, игра не очень идёт. А если ситуация против него, это максимальный Дзюба, который только может быть. В последнее трансферное окно у него с одним клубом возникло недопонимание, с другим. А в «Локо» — поверили, взяли. И он доказал своей игрой, что даже в таком возрасте топ-футболист», — сказал Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.