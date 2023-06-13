Евгений Ловчев отреагировал на слухи о возможном назначении Лички в «Динамо»

Ветеран «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев отреагировал на информацию о возможном назначении тренера «Оренбурга» Марцела Лички на пост наставника московского «Динамо». Ранее «Чемпионат» сообщил, что назначение Лички в «Динамо» уже полностью согласовано, а бело-голубые заплатят € 1 млн «Оренбургу» в качестве компенсации за чешского специалиста, у которого ещё год контракта с южноуральской командой.

«Личка в «Динамо» — хороший вариант. Он заслужил такую работу. Вообще, для «Оренбурга» умеют подбирать тренера. Сначала там классно поработал Федотов, но там была основательность. А у Лички — раскрепощённость, лихая игра в атаку. Они могли крупно, чуть не в 10 голов, проиграть «Зениту», но в целом это играющая команда, за ней интересно наблюдать. Они не могли провалиться на долгий период, там была атака.

Для «Динамо», где очень хотят понравиться зрителю, важна атакующая команда, которая и сама радуется от футбола, и зрителя радует. Личке всё же придётся несладко — будут ждать, что команда будет играть сразу же. Но я бы обратил внимание, что «Оренбург» его не сразу стал таким заметным, пока подбирали игроков, Личка так не шумел. Думаю, из «Оренбурга» могут в «Динамо» перейти определяющие игроки, хотя и так в команде есть солисты — Захарян и Тюкавин могут играть в атаку. Но лидера в команде всё же нет, Смолов не такой. И более того, он идёт с горочки долгое время. От него всё время чего-то ждут, но ожидания не оправдываются.

Какое-то время Личке надо дать, есть уверенность, что у него получится. Я любовался, как на наших глазах «Оренбург» плюс Самара плюс «Факел» поменяли наш чемпионат — в сторону его большей зрелищности. Люди выходили не мучиться, не ставить «автобусы».

Что касается Ярошика в «Оренбурге», тот тут мало информации. Единственное, могу предположить, Личка сам порекомендовал Иржи на эту позицию. А как получится, сложно даже предположить. Иржи был хорошим достойным футболистом, но как тренера не знаю его», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.