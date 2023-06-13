Турецкий журналист: у «Бешикташа» есть интерес к Кузяеву, но он очень дорогой игрок

Турецкий журналист Серкан Дикме прокомментировал новость об интересе «Бешикташа» к Далеру Кузяеву из «Зенита».
«У «Бешикташа» есть небольшой интерес к Далеру Кузяеву. Но это совсем несерьёзно, потому что он очень дорогой игрок», — сказал Дикме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Ранее сообщалось, что «Бешикташ» уже связался с представителями Кузяева, контракт которого с «Зенитом» рассчитан до конца июня. Руководство турецкого клуба хочет закрыть сделку по трансферу российского полузащитника в ближайшее время. Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш выступил за подписание Кузяева.
30-летний Кузяев играет за «Зенит» с 2017 года. В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за петербуржцев 35 матчей, отметившись в них пятью забитыми мячами и семью результативными передачами. В составе «Зенита» Кузяев выиграл семь трофеев, четыре раза став чемпионом России.
- 13 июня 2023
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