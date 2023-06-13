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Стивен Джеррард прибыл в Саудовскую Аравию

Стивен Джеррард прибыл в Саудовскую Аравию
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В соцсетях активно распространяются кадры прибытия Стивена Джеррарда в Саудовскую Аравию. Ранее в СМИ появлялась информация, что бывший тренер «Астон Виллы» и «Рейнджерс» уже возглавил саудовский «Аль-Иттифак». Официально о сделке должно быть объявлено в ближайшее время.

СМИ также писали об интересе к английскому специалисту со стороны греческого «Олимпиакоса» и турецкого «Трабзонспора». Из «Астон Виллы» Джеррарда уволили в октябре прошлого года. С тех пор он находится без работы. Стивен ранее возглавлял шотландский «Рейнджерс», а до этого работал в молодёжной команде «Ливерпуля».

«Аль-Иттифак» завершил прошлый сезон на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Астон Вилла», которую после Джеррарда возглавил Унаи Эмери, стала седьмой в Премьер-лиге.

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