«Никогда не говори никогда». Карпин — о своём возможном возвращении в «Спартак»
Поделиться
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о своём возможном возвращении в московский «Спартак», заявив, что сейчас оно нереально, однако через несколько лет может быть всё что угодно.
«Реально ли моё возращение в «Спартак»? Никогда не говори никогда. На данный момент это нереально, я в «Ростове». А что будет через год-два-три — никто не знает», — приводит слова Карпина Sport24.
Карпин работал генеральным директором и главным тренером «Спартака», когда владельцем московской команды был Леонид Федун, который ушёл из клуба в 2022 году. Контракт специалиста с «Ростовом» рассчитан до июля 2024 года. Также Карпин является главным тренером сборной России. Соглашение с национальной командой действует до мая 2026 года.
Комментарии
- 13 июня 2023
-
17:05
-
17:00
-
16:52
-
16:50
-
16:50
-
16:45
-
16:44
-
16:39
-
16:26
-
16:11
-
16:10
-
16:01
-
15:45
-
15:42
-
15:35
-
15:29
-
15:24
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:03
-
14:52
-
14:52
-
14:50
-
14:45
-
14:27
-
14:20
-
14:14
-
14:10
-
14:07
-
14:01
-
13:55
-
13:54
-
13:48
-
13:38
Партнерский контент