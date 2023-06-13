Карпин: никто никогда не говорил, что Дзюба плохой футболист
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался об уровне игры нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы, заявив, что его уровень никогда не подлежал сомнению.
«Говорит ли результативность Дзюбы о слабости чемпионата России? Об этом и о его силе. Никто никогда не говорил, что он слабый нападающий или плохой футболист. Он лучший бомбардир чемпионата России и сборной. Что тут ещё надо говорить? Всё и так понятно», — приводит слова Карпина Sport24.
Карпин лишь один раз вызвал Дзюбу в сборную России, однако дебют нападающего под руководством нового наставника в национальной команде так и не состоялся. По слухам, между мужчинами был конфликт, однако и тренер, и игрок несколько раз заявили о том, что он был исчерпан.
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